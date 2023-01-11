المغرب..الملك محمد السادس يصدر عفوا على 991 شخصا

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أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، عفوا عن 991 شخصا بمناسبة ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال.

المغرب..الملك محمد السادس يصدر عفوا على 991 شخصاالنيابة العامة المغربية تطلب إدانة سعودي

وشمل العفو أشخاصا "في حالة سراح"، وصادر بحقهم أحكام.

والمستفيدون من العفو والموجودون في حالة اعتقال، عددهم 707 نزلاء، فقد نص الأمر الملكي بخصوصهم على العفو عن ما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن، أوتخفيض عقوبة الحبس، وتحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد، وتحويل عقوبة السجن المؤبد إلى السجن المحدد.

أما المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 284 شخصا فقد نص الأمر الملكي على إعفائهم من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها و العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة والعفو من الغرامة، والعفو من عقوبتي الحبس والغرامة.