الصور الأولى لمحاولة سرقة تمثال رمسيس في مصر

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نشرت وسائل الإعلام المصرية الصور الأولى لموقع تمثال رمسيس في مصر قبل محاولة سرقته، على يد 3 أشخاص تم القبض عليهم .

وتمكن حراس المنطقة الأثرية بالمحجر القديم بمدينة أسوان، من ضبط أشخاص أثناء قيامهم بالحفر بجوار تمثال رمسيس الثانىي لمحاولة سرقته.

وقال الدكتور عبد المنعم سعيد المشرف العام على السياحة والآثار بأسوان إنه تلقى بلاغًا من حراس المنطقة الأثرية في المحجر القديم بمدينة أسوان، إنهم أثناء مرورهم على المنطقة وجدوا أشخاصا يقومون بالحفر والتنقل بجوار تمثال رمسيس الثاني.

جرى التحفظ على المتهمين وإخطار شرطة السياحة والآثار، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.