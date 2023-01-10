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إيتمار بن غفير يأمر بإنزال الأعلام الفلسطينية من كل مكان عام

10
JANUARY
2023
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أصدر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أوامر لمفوض الشرطة يعكوف شبتاي بإزالة وإنزال الأعلام الفلسطينية كلما علقت أو رفعت في كل مكان عام بإسرائيل.
 
كما تقضي أوامر بن غفير بوقف كل حدث وصفه القرار بأنه "تحريضي ضد دولة إسرائيل"، وفق بيان نقله الإعلام العبري.
 
 وأفاد البيان بأن إيتمار بن غفير قام بتحويل تعليمات إلى مكتب مفوض الشرطة حول أن كل شرطي بأي درجة كان، سيكون مخولا خلال ورديته بإزالة الأعلام الفلسطينية.
 
وذكر البيان أن "تعليمات بن غفير لمفوض الشرطة جاءت استنادا إلى اعتبار أن رفع العلم الفلسطيني هو دعم لمنظمة إرهابية".  
 
جدير بالذكر أن تعليمات الوزير لمفوض الشرطة تأتي على خلفية رفع عدد قليل من المتظاهرين ليلة أمس السبت للعلم الفلسطيني وسط تل أبيب، خلال مشاركتهم بمظاهرة حاشدة  نظمت احتجاجا على الإجراءت الجديدة التي تنوي حكومة بنيامين نتنياهو إجراءها في وزارة القضاء، وعلى خلفية الصور والاحتفالات في قرية عارة نهاية الأسبوع بعد الإفراج عن الأسير كريم يونس بعد قضائه محكومية بالسجن 40 عاما بالسجون الإسرائيلية، حيث أجريت محادثة بين الوزير ومفوض الشرطة، طلب خلالها بن غفير الحصول على توضيحات عن عدم نجاح الشرطة بمنع هذه الاحتفالات.
روسيا اليوم
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