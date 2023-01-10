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مصر.. إعلان حالة طوارئ في القاهرة (صور)

10
JANUARY
2023
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أعلن مرور العاصمة المصرية القاهرة حالة الطوارئ بسبب الطقس السيء، حيث وجهت السلطات بإرسال تعزيزات لسحب الكثافات المرورية تمهيدا لشفطها من قبل الجهات المعنية بالمحاور الحيوية.
 
ووجه مدير مرور القاهرة اللواء مؤمن سعيد بإرسال تعزيزات من رجال وأوناش المرور في أماكن تجمعات الامطار لسحب الكثافات المرورية تمهيدا لشفطها من قبل الجهات المعنية بكافه المحاور الحيوية للتعامل الفوري مع بلاغات أعطال السيارات وحوادث الطرق .
 
كما  واصل محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال جولته التفقديه بأحياء القاهرة للإشراف على جهود الأجهزة التنفيذية لرفع  تراكمات مياه الأمطار من الشوارع وتسهيل حركة المواطنين والسيارات بالشوارع الرئيسية والكبارى والأنفاق، لافتا إلى أن جميع رؤساء الأحياء ومسؤولي شركتي المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة متواجدون بالشارع ميدانيا.
 
صدى البلد
وأشار إلى انتشار الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكباري فى كافة أحياء العاصمة للتعامل الفوري مع تراكمات المياه، موضحا أنه تم رفع درجة الاستعداد مبكرا للتعامل مع أي تجمعات للمياه طبقا للحالة الجوية.
 
صدى البلد
كما أكد المحافظ وجود تنسيق مع هيئة الأرصاد على مدار الساعة لمتابعة حالة الطقس، مشددا على كافة المسؤولين التنفيذيين بالمحافظة، بالتعامل السريع مع الشكاوي التي ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور.
 
صدى البلد
ولفت إلى ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحي وهيئة النظافة والحماية المدنية والادارة العامة لمرور القاهرة وتنفيذ خطة المحافظة لشفط أي تراكمات إن وجدت حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارىء والتدخل السريع بجانب هذه النقاط .
روسيا اليوم
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