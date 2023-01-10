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الكويت مستاءة من الاعتداء على طلبتها وتعلن عن إجراءات وتنسيق مع سفارتها

10
JANUARY
2023
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عبّرت وزارة الخارجية الكويتية عن استياء ورفض دولة الكويت الشديدين لما قام بعض رجال الأمن المصريين بالاعتداء ضرباً على طلبة كويتيين من الدارسين في مدينة الإسكندرية.
 
وأكدت الوزارة في بيان لها يوم الأحد، متابعة واقعة المشاجرة التي حدثت فجر السبت بين عدد من الطلبة الكويتيين الدارسين في مدينة الإسكندرية في أحد المجمعات التجارية في المدينة، مشيرة إلى أنه تم الإفراج عنهم جميعاً عصر يوم أمس.
 
ولفتت إلى أنه في إطار المتابعة، قام نائب وزير الخارجية السفير منصور العتيبي، بالتواصل مع السفير المصري لدى دولة الكويت أسامة شلتوت من أجل الوقوف على الإجراءات التي قامت بها السلطات المصرية حيال اعتداء بعض رجال الأمن على بعض الطلبة.
 
وفي الإطار، نقل السفير العتيبي استياء ورفض دولة الكويت الشديدين لما قام به بعض رجال الأمن بالاعتداء ضرباً على بعض الطلبة.
 
وأضافت الخارجية الكويتية أن السفير العتيبي طالب بسرعة قيام السلطات المصرية المعنية وبما يكفل حقوق الطلبة باتخاذ الإجراءات الرسمية والقانونية والتحقيق في هذه الواقعة تجاه هذا الاعتداء ومحاسبة مرتكبيه، فضلا عن أخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لهذه التصرفات الفردية المرفوضة التي لا تعكس رمزية العلاقات الأخوية بين دولة الكويت وجمهورية مصر الشقيقة.
 
يشار إلى أن العتيبي أبلغ السفير المصري بأن وزارة الخارجية ستتابع بالتنسيق مع سفارة دولة الكويت في القاهرة ما ستتخذه السلطات المصرية من إجراءات بهذا الخصوص. 
روسيا اليوم
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