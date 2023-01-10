العراق: أملاك الكويتيين في محافظة البصرة محفوظة لهم

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قال محافظ البصرة العراقية، أسعد العيداني، اليوم الأحد، إن أملاك الكويتيين في المحافظة محفوظة وبإمكانهم استعادتها.

العراق: أملاك الكويتيين في محافظة البصرة محفوظة لهمأول رد من الاتحاد العراقي لكرة القدم بعد ما حصل في افتتاح "خليجي 25"

وأكد في تصريح صحافي خلال تواجده على هامش بطولة خليجي 25 في البصرة أن "أملاك الكويتيين في البصرة محفوظة، والقنصلية الكويتية في المحافظة لديها علم بالموضوع".

وأضاف أن "السندات العقارية لهذه الأملاك موجودة، وحتى العقارات التي حصل عليها تجاوز فإنها تستعاد بمجرد أن يعود أهلها الأصليون".

وبعد الغزو العراقي للكويت عام 1990 أصدر نظام صدام حسين قرارا بمصادرة عقارات الكويتيين في محافظة البصرة، لكن في عام 2012 رفعت الحكومة العراقية الحجز عنها.