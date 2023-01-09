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تعويم السفينة الجانحة "غلوري" في قناة السويس

9
JANUARY
2023
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أعلنت شركة الشحن "ليث إيجينسيز" على تويتر، الإثنين، أنه جرى تعويم السفينة "غلوري" التي جنحت في قناة السويس أثناء عبورها مع القافلة المتجهة جنوبا قرب مدينة القنطرة.
 
وذكر رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن فريق الإنقاذ البحري للهيئة تعامل باحترافية مع عطل فني مفاجئ لماكينات سفينة الصب غلوري في الكيلومتر 38 العابرة ضمن قافلة الشمال في رحلتها قادمة من تركيا ومتجهة إلى الصين، حيث يجرى العمل الآن على قطر السفينة العاطلة للكيلو متر 51 ترقيم القناة.
 
ووجه ربيع رسالة طمأنة بشأن انتظام حركة الملاحة بالقناة، حيث انتظمت عملية دخول 26 سفينة من قافلة الجنوب، كما سيجري عبور قافلة الشمال بعد استئناف السفينة غلوري عبورها بالقناة بمساعدة قاطرات الهيئة.
 
وأكد ربيع على امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة.
 
وأوضح رئيس الهيئة أنه تم الدفع بعدد 4 قاطرات تتقدمهم القاطرة بورسعيد بقوة شد 95 طن، للتعامل السريع مع الموقف وقطر السفينة بما يسمح باستئناف عبورها بالقناة مرة أخرى حتى توقفها في أقرب نقطة في منطقة البلاح لإصلاح العطل.
 
يذكر أن سفينة غلوري يبلغ طولها 225 متر، وعرضها 32 متر، بحمولة قدرها 41 ألف طن، وتتبع التوكيل الملاحي إنشكيب.
 
وتسجل التقارير الملاحية عبور 51 سفينة من الاتجاهين، ويبلغ عدد السفن العابرة من اتجاه الشمال 25 سفينة، ومن اتجاه الجنوب تعبر 26 سفينة بالمجرى الملاحي الجديد.
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