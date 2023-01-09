ترتيب أقوى الجيوش العربية لعام 2023

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نشر مؤشر "غلوبال فاير باور" المتخصص في الشؤون العسكرية قائمة لأقوى جيوش العالم لعام 2023، حيث حافظت الولايات المتحدة على الصدارة، ثم روسيا والصين.

وجاءت بعض الدول العربية في مراكز متقدمة في القائمة النهائية التي ضمت 145 دولة، حيث تصدر الجيش المصري قائمة الدول العربية، متبوعا بالسعودية ثم الجزائر.

وأشار التقرير إلى أن مصر من أكبر 15 قوة عسكرية عالمية، فيما حافظت السعودية على مركزها الـ22 عالميا، بينما جاءت ثانية على مستوى الجيوش العربية، بعد مصر.

وحلت الجزائر في المركز الثالث عربيا، بينما احتلت المرتبة 26 عالميا.

فيما جاء الجيش العراقي في المركز الرابع عربيا و45 عالميا، متبوعا بالجيش الإماراتي، الذي حل خامسا عربيا و56 عالميا.

وجاء الجيش المغربي في المركز السادس عربيا، بينما احتل المرتبة 61 عالميا.

وفيما يلي ترتيب أقوى جيوش الدول الإفريقية

1- مصر (14 عالميا)

2- الجزائر (26)

3- جنوب إفريقيا (33)

4- نيجيريا (36)

5- إثيوبيا (49)

6- أنغولا (55)

7- المغرب (61)

8- الكونغو (72)

9- تونس (73)

10- السودان (75)

ترتيب أقوى جيوش العالم لسنة 2023

1- الولايات المتحدة

2- روسيا

3- الصين

4- الهند

5- المملكة المتحدة

6- كوريا الجنوبية

7- باكستان

8- اليابان

9- فرنسا

10- إيطاليا