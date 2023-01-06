شاب يقتل شقيقته بطريقة مروعة في مصر

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شهدت منطقة الهرم بمحافظة الجيزة في مصر واقعة مأساوية، حيث أقدم شاب على إنهاء حياة شقيقته؛ بسبب اعتراضها على العمل خادمة في إحدى الشقق السكنية.

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى مدير أمن الجيزة، إخطارا يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة فتاة تدعى غادة. ع 16 سنة، تسكن بشارع الصفا والمروة بمنطقة الهرم، وبها عدة طعنات بالصدر أودت بحياتها.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الشرطة إلى مكان الحادث، وتبين من فحص كاميرات المراقبة تسلل شقيق المجنى عليها إلى غرفتها أثناء تغيبها، وظل مختبئا داخل الغرفة لحين عودتها، وحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى تشابك بالأيادي، ثم استخدم شقيق المجنى عليها سلاحا أبيض وطعنها عدة طعنات في منطقة الصدر، وفر هاربا.

وكشفت التحريات الأولية للأجهزة الأمنية أن سبب الخلاف بين المجنى عليها وشقيقها ك.ع، هو رغبة الشاب بأن توافق شقيقته على العمل خادمة بإحدى الشقق المحيطة بمحل سكنها، وإعطائه المبلغ المتفق عليه ليشتري المخدرات؛ الأمر الذي أثار غضب المجنى عليها وتسبب في حدوث مشادة بينهما؛ مما دفع الشاب إلى التعدي عليها بعدة طعنات بالصدر باستخدام سلاح أبيض أودت بحياته.

وعلى الفور تم نقل جثة المجنى عليها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المعنية، وحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ومباشرة التحقيقات.