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تعليق الدراسة في بعض مناطق السعودية

5
JANUARY
2023
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أعلنت الإدارة العامة للتعليم عن تعليق الدراسة، اليوم الخميس، في بعض مناطق المملكة العربية السعودية جراء الأحوال الجوية السيئة.
 
وأكدت الإدارة في محافظات جدة والرياض والمدينة المنورة وغيرها، تعليق الدراسة في مدارس الصفوف المختلفة، وفي منشآت التدريب التقني بمكة المكرمة وجدة ورابغ والليث وأضم والطائف وميسان ورنية وتربة والجموم.
 
وقد شمل تعليق الدراسة في جميع المناطق والمحافظات، المدارس والجامعات، بالاضافة إلى جامعة الملك سعود للعلوم الصحية بالاحساء.
 
وتم تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم، وذلك بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصا على سلامة الجميع.
 
في غضون ذلك، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول، على أجزاء من 4 مناطق.
 
وأوضح المركز أن الحالة الجوية السابقة تشمل أجزاء من مناطق مكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية منها) ومنطقة الباحة، تمتد إلى أجزاء من مناطق الشرقية والرياض.
 
في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من المناطق السابقة، وكذلك على القصيم، حائل، تبوك، الجوف، والحدود الشمالية.
 
وفي وقت سابق، توقع خبير الأرصاد والباحث في الطقس والمناخ بالسعودية، وليد سليمان الحقيل، هطول أمطار مصحوبة بحبات البرد على العاصمة الرياض خلال الساعات القادمة.
 
وقال الحقيل إن سحابة محملة بالبرد تتجه شمال العاصمة الرياض في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس، وأن السحابة غطت العمارية وتتجه للأحياء شمال طريق الملك سلمان.
 
وأشار إلى أن ظهور اللون الرصاصي يعني سقوط برد بأحجام متوسطة وكبيرة.
روسيا اليوم
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