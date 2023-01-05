living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عطلة في العراق بسبب سوء الطقس.. أسباب الظاهرة

5
JANUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
على وقع الموجة الغزيرة من الأمطار التي عمت الأربعاء، مختلف المدن والمحافظات العراقية، والمتوقع استمرارها على مدى أيام، قررت الحكومة العراقية تعطيل الدوام الرسمي في عموم البلاد الخميس.
 
وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي في بيان، إن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس، وذلك لسوء الأحوال الجوية في معظم محافظات البلاد.
 
وتشكلت سيول عارمة داخل العديد من المدن العراقية، والتي أغرقت مياه الأمطار العديد من شوارعها وأحيائها كما حصل مثلا في مدينة النجف، وفي بعض مناطق العاصمة بغداد مثل مدينة الصدر.
 
استنفار حكومي
 
فيما تجهد الجهات المعنية الخدمية والأمنية في بغداد ومختلف المحافظات العراقية، للتعامل مع حالة الطقس السيء والعمل على ضمان عدم تجمع المياه داخل المدن والمناطق السكنية، عبر سحبها بالصهاريج وفتح المصارف المسدودة.
 
مفاعيل التغير المناخي
 
خبراء المناخ يقولون إن التغيرات المناخية المتطرفة التي تعصف بالعراق، تترجم في مثل هذا الوقت عبر معدلات هطول مطرية كثيفة وغير معهودة، ما يتسبب بحدوث فيضانات شديدة وسيول جارفة بفعل عجز بنى التصريف والمجاري عن استيعاب هذا الكم الكبير من المياه المتراكمة والمنهمرة بلا توقف لساعات وأيام متواصلة أحيانا.
 
لكن الكثيرين من رواد المنصات الاجتماعية العراقية، انتقدوا تقادم البنى التحتية والخدمية بمختلف المدن والمحافظات العراقية وخاصة الكبرى منها، داعين لوضع خطط عملية وميزانيات ملائمة لمواجهة مفاعيل تحولات المناخ السلبية والحد من آثارها المدمرة على العراق، الذي يصنف كخامس أكثر الدول حول العالم تأثرا بها وفق المنظمات الأممية.
 
تحديث شبكات التصريف
 
تحليل الأكاديمي والخبير المائي العراقي رمضان حمزة، في حديث مع موقع سكاي نيوز عربية:
 
رغم أن ما تشهده المدن والبلدات العراقية من سيول وفيضانات جراء كثافة الهطولات المطرية، لا يقتصر المشهد على العراق فقط، بل أن هذا المشهد يتكرر في الكثير من المدن والبلدان حول العالم، بسبب عدم الأخذ بالحسبان استيعاب مثل هذه الكميات الضخمة من مياه السيول إلى شبكات الصرف.
 
في العراق لا يوجد تحديث وتطوير البنى التحتية لشبكات مياه المجاري، وتقادمها وصغر أقطارها وإهمال صيانتها دوريا وتجديدها، مما يؤدي للفيضانات بشكل أكبر من بقية العالم.
 
لا بد من توسعة وترميم شبكات المجاري والمصارف، حيث أن تداعيات التغير المناخي المتطرفة تشمل طفرات تنجم عنها هطولات مطرية بالغة الخطورة، إن لم يتم الاستعداد لها عبر تحديث البنى التحتية والخدمية كما ينبغي، واعتماد نماذج تخطيط هندسية وعمرانية تأخذ في الاعتبار التغيرات المناخية وتداعياتها السلبية المتزايدة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout