جاويش أوغلو يكشف عن موعد لقاء أردوغان مع الأسد

وأضاف جاويش أوغلو، اليوم الثلاثاء، في حوار مع صحيفة "صباح": "سيكون من الخطأ تقديم مثل هذه التوقعات، في النهاية يجب أن يتخذ السيد الرئيس (رجب طيب أردوغان) هذا القرار، لكن هناك شيئًا قاله رئيسنا: "سيكون هناك حوار مرحلي".