شهيد فلسطيني برصاص اسرائيلي في بيت لحم

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استشهد الفتى الفلسطيني آدم عصام عياد (16 عاماً)، الثلاثاء، برصاص قوات العدو الاسرائيلي خلال اقتحامها مخيم الدهيشة في بيت لحم، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأنّ عياد قضى خلال مواجهات اندلعت مع قوات العدو في المخيم، وأضافت أنّ قوات العدو أطلقت النار صوب مجموعة من المحتجين عقب اقتحامها المخيم، الواقع جنوب شرق مدينة بيت لحم، في الضفة الغربية، ما أدى إلى استشهاده وإصابة آخر بجروح.

من جانبها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية (والا نيوز) إصابة فلسطينييْن بإصابة بالغة فجر اليوم، خلال “تبادل إطلاق نار مع قوات” العدو.

من جهتها، نعت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين رفيقها الشبل آدم عصام عيّاد.