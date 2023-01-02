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أعلن مدير مستشفى ابن سينا في مدينة جنين فجر اليوم الإثنين، عن مقتل شابين، وإصابة 6 آخرين، أحدهم بجروح خطيرة، برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، خلال اقتحامها قرية كفر دان، غرب جنين.

مقتل شابين وإصابة 6 آخرين برصاص إسرائيلي في كفر دان غرب جنين"الشاباك" الإسرائيلي يزعم إحباط عمليات تفجيرية خطط لها مسلحون من غزة

والشابان هما محمد سامر حوشية (21 عاما) وهو من بلدة اليامون متأثرا بإصابته بعدة رصاصات في صدره، والفتى فؤاد محمود أحمد عابد (17 عاما) من كفر دان، متأثرا باصابته بالبطن والفخذ.

وكانت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، ترافقها جرافة عسكرية، قد اقتحمت قرية كفردان، وحاصرت منزلي ذوي الشابين أحمد أيمن إبراهيم عابد، وعبد الرحمن هاني صبحي عابد، تمهيدا لهدمهما، ما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة أصيب خلالها ثمانية مواطنين بالرصاص، وأعلن لاحقا عن وفاة إثنين منهما متأثرين بإصابتهما.

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية خلال عملية الاقتحام الشاب ماهر هاني عابد بعد أن داهمت منزله، وهو شقيق الشهيد عبد الرحمن.

وفي مدينة جنين، انطلقت مسيرة حاشدة من امام مستشفى ابن سينا، حمل المشاركون فيها جثماني الشابين عابد وحوشية على الاكتاف، وجابوا شوارع المدينة ومخيمها، مرددين الهتافات المنددة بجرائم الجيش الإسرائيلي المتواصلة.

ودعا المشاركون في المسيرة إلى تعزيز الوحدة الوطنية باعتبارها السلاح الأقوى لمواجهة اسرائيل، مطالبين بضرورة توفير الحماية الدولية خاصة في ظل الحكومة الإسرائيلية الجديدة المتطرفة.

ونعت حركة "فتح" عابد وحوشية، ودعت أهالي محافظة جنين للمشاركة في تشييع جثمانيهما من امام مستشفى جنين الحكومي في تمام الساعة العاشرة صباحا، قبل نقلهما إلى مسقط رأسيهما في اليامون وكفر دان، لمواراتهما الثرى.