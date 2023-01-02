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ليبيا: العثور على مقبرة جماعية بها 18 جثة في معقل سابق لداعش

2
JANUARY
2023
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قالت السلطات الليبية إنها عثرت على 18 جثة محترقة في مقبرة جماعية في معقل سابق لتنظيم”داعش”، على طول ساحل الدولة الواقعة في شمال أفريقيا التي مزقها الصراع.
 
قالت هيئة البحث والتعرف على المفقودين في بيان إن الجثث انتشلت في منطقة السبع بمدينة سرت في وسط ليبيا.
 
وأضافت أن الجثث نقلت إلى مستشفى محلي.
 
قال الهيئة في بيان إنها جمعت عينات من عظام المتوفين في محاولة لتحديد هوياتهم.
 
لم تتوفر المزيد من التفاصيل بشأن سبب وفاة هؤلاء الأشخاص الذين عثر على جثثهم.
 
مؤخرا، عثر على العديد من المقابر الجماعية في أنحاء ليبيا. في أكتوبر، قال مسؤولون إنهم عثرا على 42 جثة في مقبرة جماعية في مدرسة بسرت.
 
في ديسمبر 2018، عثر على جثث أكثر من 30 رجلا قرب سرت، يعتقد أنها جثث لمجموعة من المسيحيين الإثيوبيين الذين تم إعدامهم في مقطع مصور قبل سنوات.
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