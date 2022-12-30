مصر تتجاوز الـ100 مليون نسمة.. فكم صار عدد سكان لبنان وباقي الدول العربية مع نهاية 2022؟

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تتربع مصر على عرش الدول العربية من حيث الزيادة السكانية، حيث كسرت حاجز الـ104 ملايين نسمة في نهاية عام 2022.

وتتفاوت أعداد السكان في الدول العربية بطرق مختلفة، حيث يأتي بعد مصر من حيث الزيادة السكانية السودان والذي يبلغ عدد السكان فيه 47.4 مليون نسمة، يليه الجزائر التي يبلغ عدد سكانها 45.2 مليون نسمة.

ويأتي في المرتبة الثالثة العراق ويبلغ عدد سكانه 44.9 مليون نسمة، ثم المغرب ويبلغ عدد سكانه 37,6 مليون نسمة، ثم بعد ذلك السعودية والتي يبلغ عدد سكانها 36.6 مليون نسمة.

ويحتل اليمن المرتبة السادسة بـ34 مليون نسمة، ثم تأتي بعد ذلك سوريا بـ22.6 مليون نسمة في المرتبة السابعة.

تأتي الصومال في المرتبة الثامنة حيث يبلغ عدد سكانها 17.8 مليون نسمة، وبعد ذلك تونس 12.4 مليون نسمة.

وفي المرتبة العاشرة تأتي الأردن 11.2 مليون نسمة، والإمارات بعد ذلك بـ9.4 مليون نسمة، ثم ليبيا 6.8 مليون نسمة، ولبنان 5.4 مليون نسمة، وفلسطين 5.2 مليون نسمة، وموريتانيا 4.7 مليون نسمة.

وفي المراتب الأخرى تأتي عمان 4.5 مليون نسمة، والكويت 4.2 مليون نسمة، قطر 2.6 مليون نسمة، البحرين 1.4 مليون نسمة، وجيبوتي 1.2 مليون نسمة، وجزر القمر 800 ألف مواطن.

يشار إلى أن هذه الإحصائية التي ينشرها موقع worldpopulationreview تقريبية ولا تستند إلى إحصاءات رسمية محلية خاصة في دول مثل سوريا واليمن وليبيا التي أنهكتها الصراعات خلال السنوات العشر الأخيرة أوقعت مئات الآلاف من أبنائها وهجرت الملايين منهم.