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طقس غير مستقر في الدول العربية.. أمطار غزيرة ورياح باردة

27
DECEMBER
2022
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تشهد عدد من الدول العربية، الثلاثاء، استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي، ويصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة.
 
ففي الأردن، تسببت السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة بإغلاق طرق رئيسية وانهيارات ترابية وصخرية في مناطق متفرقة من المملكة.
 
وسجلت محطة رصد الشوبك/ محافظة معان التابعة لإدارة الأرصاد الجوية الأردنية أعلى كمية هطول للأمطار حتى الساعة السادسة صباح الثلاثاء، وبلغت 66 ملم، وذلك منذ بدء تأثير المنخفض الجوي على المملكة.
 
وفي الإمارات العربية المتحدة، قال المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل إنه يتوقع أن تستمر الثلاثاء حالة عدم الاستقرار الجوي، على أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم مع ظهور بعض السحب الركامية على مناطق متفرقة من الدولة يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة ونشطة أحيانا.
 
ودعا المركز، في منشور له على صفحته على فيسبوك، إلى "البقاء في حالة تأهب وتوقع أحداث طقس خطرة".
 
وفي السعودية، من المتوقع، الثلاثاء، هطول أمطار رعدية على الحدود الشمالية، الجوف، حائل والقصيم تمتد إلى الرياض والشرقية، ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات تبوك (علقان والظهر وجبل اللوز) كذلك على الأطراف الشمالية من المملكة، وهطول أمطار رعدية على نجران، جازان، عسير والباحة، حسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.
 
وفي مصر، يشهد الطقس تأثرا بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، مع الكتل الهوائية الشمالية القادمة من البحر المتوسط، كما سيستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب المناطق الشمالية.
 
ومن المتوقع سقوط أمطار رعدية قد تكون متوسطة أحيانا فقط على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء ورفح والعريش ودمياط، نتيجة الطبيعة الجغرافية في هذه المناطق، وفق ما أوضحت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية.
 
كما تشير تقارير الأرصاد الجوية الكويتية إلى عدم استقرار في حالة الطقس بسبب امتداد مرتفع جوي، يؤثر على درجات الحرارة، مع انتشار السحب التي تكون فرصة لتكون الضباب.
 
وفي البحرين، أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم سيكون باردا نسبيا ورطبا في البداية ثم يتحول إلى غائم جزئيا في وقت لاحق من النهار مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة هذه الليلة.
 
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