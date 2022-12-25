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قدم على ذبح ابنه في الشارع وفر هارباً!

25
DECEMBER
2022
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أقدم رجل على ارتكاب جريمة بشعة راح ضحتها نجله الشاب البالغ من العمر 17 عاماً بقرية ميت حلفا بمحافظة القليوبية المصرية إثر  خلافات عدة مع والدته.
 
وبحسب مااشار موقع "العربية.نت" فقد بدأت القصة بتلقي الجهات الأمنية المصرية بلاغا من أهالي المنطقة يفيد بأنهم عثروا على جثة شاب في العقد الثاني من عمره مذبوحاً، وهرعت الأجهزة المختصة إلى مكان الحادث حيث تبين أن والده قتله وفر هارباً.
 
وقال جيران الضحية لموقع "القاهرة 24"، إن المتهم منفصل عن الزوجة، وإنه من قرية مجاورة للمكان الذي تمت فيه الجريمة، وإنه كان دائما يأتي إليهم ويتعدى عليهم بالضرب، ويقوم بتهديد الأم بقتل أولادها انتقاما منها.
 
وأشار الجيران إلى أنهم فوجئوا بصراخ الأم بالشارع عقب عودتها من المستشفى بصحبة شقيق المجني عليه لكونه مريضا، بعد اكتشافها مقتل ابنها، مرددة: "أبوه ذبحه وهرب". وجرى على الفور إخطار الأجهزة الأمنية بالواقعة، حيث قاموا بفحص مسرح الجريمة وتفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة.
وأمرت جهات التحقيق بنقل جثة المتوفى للمستشفى لحين انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة والتصريح بالدفن عقب ذلك، كما طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، وتفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة.
روسيا اليوم
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