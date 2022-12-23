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المسؤول عن تفتيش الفنانة منة شلبي يكشف مفاجآت!

23
DECEMBER
2022
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كشفت التحقيقات في واقعة اتهام الفنانة المصرية منة شلبي بحيازة المخدرات، أن المخدرات المضبوطة بحوزتها، كانت بقصد التعاطي وليس الإتجار.

واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال مأمور جمرك ميناء القاهرة الجوي المشرف على تفتيش الفنانة منة شلبي.

وأوضحت التحقيقات في قضية الفنانة منة شلبي، أقوال مأمور جمارك ميناء القاهرة الجوي، ومسؤول تفتيش حقائبها في قضية تعاطي المخدرات وإدخالها من الخارج، حيث قال إنه أثناء مباشرته لعمله تم تكليفه من مدير الحركة بتفتيش حقائب الراكبة منه شلبي، وعليه قام بتفتيش الحقائب تفتيشا دقيقا.

وتبين من أقواله بالتحقيقات، أنه تم العثور على عدد من الأكياس بداخلها قطع صغيرة خضراء اللون، يشتبه أن تكون من مادة الماريجوانا المخدرة والعثور على عدد من السجائر الإلكترونية بداخلها زيت، يشتبه أن يكون من ماده مخدرة بين طيات الملابس الخاصة بالراكبة في الحقائب الخاصة بها.

وأضاف أنه عقب العثور على المواد المخدرة، أخطر مدير الإدارة ليتم تشكيل لجنة وتحرير استمارة جرد، بما تم ضبطه وإخطار مدير الإدارة للتصرف فيه أمرها.

وقال إن الواقعة كانت في تمام الساعة الـ12 مساء بصالة 3، وأثناء قيامه بمباشرة مهامه كمأمور جمرك، حيث إنه يعمل من تمام الساعة التاسعة صباحا حتى الثالثة مساءً، تم تكليفه في ذلك الوقت بتفتيش الحقائب الخاصة بالراكبة منة شلبي.

واستطرد حديثة قائلا بالتحقيقات في قضية الفنانة منة شلبي، إنه أثناء قيامة بعمله عثر على 6 أكياس بلاستيك مدون عليها chee سوداء اللون بداخلها نبات اخضر اللون يشتبه أن يكون من نبات الماريجوانا، كما عثر على 2 كيس بلاستيك مدون عليه sherb بداخلهما نبات أخضر، يشتبه أن يكون من نبات الماريجوانا أيضا، وكيس واحد بلاستيك مدون عليه cannabis بداخله نبات أخضر لن يختلف عن البقية في أن يكون لنبات الماريجوانا المخدر، كيس بلاستيك مدون عليه purple punch بداخله بنات اخضر يشتبه أن يكون لنبات الماريجوانا المحدد.

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