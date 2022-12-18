الجيش الإسرائيلي يعلن عن بدء مناورة جديدة

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كشف الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأحد أنه سيبدأ مناورة عسكرية جديدة في الشمال، تهدف إلى زيادة استعداد القوات للحالات الطارئة، مع التركيز على التكامل القتالي للوسائل البرية والجوية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب: “قوات الجيش تبدأ ظهر اليوم مناورة عسكرية في الجولان ومنطقة جبل الشيخ وتنتهي بعد ظهر الغد، تتخللها حركة نشطة لقوات الأمن وسماع دوي انفجارات”.

وأضاف البيان: “تم التخطيط للتمرين مقدما باعتباره جزءا من برنامج تدريب الجيش للعام 2022، وهدفه زيادة جاهزية الوحدات لسيناريوهات العمليات مع التركيز على الآليات الطارئة، فضلا عن التكامل القتالي للوسائل البرية والجوية”.

روسيا اليوم