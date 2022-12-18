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اعتقال الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الأرمنية

18
DECEMBER
2022
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كشفت وكالة "سبوتنيك أرمينيا"، أنه "تم اعتقال القائد السابق للفيلق الثاني بالجيش الأرمني والرئيس السابق للاستخبارات العسكرية، أرايك هاروتيونيان بتهمة الإهمال"، مشيرة الى أنه "تم احتجازه في 15 كانون الأول".

وكان مكتب المدعي العام أعلن في بيان له، "رفع دعوى جنائية في 14 كانون الأول، دون ذكر اسم المتهم ومنصبه، مكتفيا بالقول إنه تم فتح قضية ضد قائد إحدى الوحدات العسكرية الذي بسبب إهماله لم تستطع القوات المسلحة الأرمنية "إيقاف هجوم العدو، ونتيجة لذلك، في 12 أيار 2021، دخلت وحدات من القوات الأذربيجانية بحرية إلى منطقة غيغاركوني، واحتلت أرضا خاضعة لسيادة أرمينيا".

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