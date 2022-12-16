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اصابات واختناقات في مسيرات مناهضة للاستيطان الإسرائيلي

16
DECEMBER
2022
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اصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق في الضفة الغربية المحتلة اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي الذي تدخل لتفريق المسيرات الأسبوعية المنددة بالاستيطان.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن 48 شخصا أصيبوا خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في بلدات بيت دجن ومادما وأوصرين قضاء نابلس.

وفي بيت دجن شرق نابلس، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق من جراء قمع القوات الإسرائيلية المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان، حيث أطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، نحو المشاركين في المسيرة، ما أسفر عن إصابة 15 مواطن بالاختناق وآخر من جراء السقوط، جرى علاجهم ميدانيا.

وفي كفر قدوم شرق قلقيلية، أصيب العشرات في المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي بأن "جنود الاحتلال أطلقوا صوب المشاركين في المسيرة قنابل الغاز المسيل للدموع بشكل كثيف، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق الشديد بينهم أطفال، جرى علاجهم ميدانيا".

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" فقد "انطلقت المسيرة بعد صلاة الجمعة من مسجد عمر بن الخطاب، ردد المشاركون فيها الشعارات الوطنية الداعية لتصعيد المقاومة الشعبية، ردا على استمرار اعتداءات المستوطنين على أبناء شعبنا وممتلكاتهم في مختلف محافظات الوطن".

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