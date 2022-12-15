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عقب الخسارة هذا ما قاله الملك المغربي

15
DECEMBER
2022
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أشاد العاهل المغربي الملك محمد السادس، يوم الأربعاء، بما قدمه منتخب بلاده من "إنجازات متميزة خلال كأس العالم"، خلال اتصال هاتفي مع مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي، عقب مباراة نصف نهاية كأس العالم في قطر، التي جمعت الفريق المغربي ونظيره الفرنسي، والتي انتهت بانتصار الفريق الفرنسي.
 
ووفقا لوكالة الأنباء المغربية، خص الملك محمد السادس المدرب واللاعبين وجميع أعضاء الفريق، بـ"إشادة كبيرة لما قدموه من إنجازات متميزة خلال كأس العالم، ومتمنيا لهم كامل النجاج في اللقاءات المقبلة".
 
 
ونوه العاهل المغربي بـ"أداء الركراكي الذي استطاع بعد شهور قليلة فقط من توليه قيادة المنتخب من تكوين فريق من اللاعبين يتمتع بالتماسك والروح القتالية، بما مكنه من تسجيل حضور متميز في البطولة، وتشريف الشعب المغربي والجمهور العالمي من خلال قيمه الرياضية الرفيعة وموهبته النموذجية"، بحسب الوكالة.
 
واتصل الملك محمد السادس بقائد الفريق رومان سايس، حيث أعرب عن "تمنياته له بالشفاء العاجل من الإصابة، ومهنئا إياه على روحه القيادية كما كلفه بنقل تهنئته الحارة لمجموع الفريق".
 
يذكر أن المنتخب الفرنسي، خلال المباراة، نجح في استغلال فرصه وترجمة اثنين منها إلى هدفين، فيما استحوذ "أسود الأطلس" على الكرة وصنع العديد من الهجمات، إلا أنه تعثر عليه العودة وإحراز التعديل.
 
وتأهل "الديوك" للمباراة النهائية في مونديال قطر، ليضرب موعداً مع منتخب الأرجنتين، الذي تجاوز نظيره الكرواتي بثلاثية نظيفة.
 
ووصل المنتخب الفرنسي للمشهد الختامي للمرة الثانية على التوالي، إذ كان قد توّج بلقب أكبر بطولات العالم في روسيا عام 2018، فيما سيواجه المنتخب المغربي المنتخب الكرواتي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
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