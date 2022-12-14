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"المغربية" تلغي رحلات لنقل مشجعين لحضور نصف نهائي المونديال

14
DECEMBER
2022
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ألغت شركة الخطوط الملكية المغربية جميع الرحلات الجوية التي كانت مقررة اليوم الأربعاء لنقل المشجعين إلى قطر لحضور مباراة نصف نهائي كأس العالم بين المغرب وفرنسا وعزت ذلك إلى قرار قالت إن السلطات القطرية اتخذته.
 
وقالت الشركة، في بيان أُرسل عبر البريد الإلكتروني: "عقب القيود الأخيرة التي فرضتها السلطات القطرية، تأسف الخطوط الملكية المغربية لإبلاغ عملاء بإلغاء رحلاتهم التي تشغلها الخطوط الجوية القطرية"، بحسب رويترز.
 
ولم يرد المكتب الإعلامي الدولي للحكومة القطرية على طلبات تعليق.
 
وأعلنت الخطوط الملكية المغربية في وقت سابق أنها ستسير 30 رحلة إضافية لنقل مشجعين إلى قطر لحضور مباراة نصف النهائي المقررة مساء الأربعاء، بيد أن مصدرا في وكالة سفر تابعة لشركة الطيران المغربية قال، الثلاثاء، إنه سيتم تنظيم 14 رحلة فقط.
 
 ويعني إلغاء الرحلات السبع التي كانت مقررة اليوم أن شركة الطيران الوطنية المغربية لم تتمكن إلا من تسيير 7 رحلات فقط أمس الثلاثاء، مما يعني أن المشجعين الذين حجزوا بالفعل تذاكر المباراة أو غرفا فندقية لا يمكنهم السفر.
 
وقالت شركة الطيران المغربية إنها ستعيد ثمن تذاكر الطيران للعملاء واعتذرت لهم.
 
ولم يرد المتحدث باسم الخطوط الملكية المغربية أو الخطوط الجوية القطرية على طلب تعليق قدمته رويترز.
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