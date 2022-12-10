living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لأول مرة.. أنغام تكشف تفاصيل مرضها

10
DECEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بعد تعرضها لوعكة صحية دخلت على إثرها للمستشفى، شديدة كشفت الفنانة المصرية “أنغام” تفاصيل مرضها وتطورات حالتها الصحية، كاشفة عن موعد عودتها للغناء في حفل ستُحييه ضمن حفلات رأس السنة في دولة الكويت.

وكانت الفنانة المصرية “أنغام” قد تعرضت مؤخرًا لوعكة صحية، أجرت على إثرها عمليتين جراحيتين، وخرجت من المستشفى، وبعدها حدثت مضاعفات أدخلتها المستشفى مرة أخرى.

وقالت “أنغام” في أول مداخلة تلفزيونية لها بعد خروجها من المستشفى: “الحمد لله لقد بدأت مرحلة التعافي، ولم أخرج من هذه الأزمة الشديدة سوى بدعاء وصلوات الجمهور، التي أسعدتني جدًا وشدَّت من أزري”.

وأضافت أنغام: “تعرضت لأزمتين كبيرتين ومتتاليتين، الأولى جراحة خطيرة وتم فتح بطني، والعملية لم تكن سهلة، وحمدت الله على ذلك ورضيت بها، لأتفاجأ بعدها بأيام بمضاعفات خطيرة والتصاق بالأمعاء”.

وتابعت الفنانة المصرية: “لم أُهمل، اكتشفت إن لدي مشكلة، وكنت أتابع مع الدكتور، وطلب من أن أنهي التزاماتي، وقال تعالي لكي نجري العملية، لكن ربنا أراد ذلك، كنت أريد أن أنهي الحفلات التي وقّعتها، مثل حفل الكويت وحفل مصر، وبعد أن أجريت العملية الجراحية كان لدي أمل أن أتمكن من الغناء حتى لو كنت جالسة، أنا أحب عملي، وهذه متعتي الكبيرة في الحياة”.

وكشفت أنغام عن موعد عودتها الفنية، قائلة: “إن شاء الله في أقل من شهر، سأكون بخير تمامًا، لأن لدي حفل في الكويت، يوم 26 الشهر الحالي”.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout