لأول مرة.. أنغام تكشف تفاصيل مرضها

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بعد تعرضها لوعكة صحية دخلت على إثرها للمستشفى، شديدة كشفت الفنانة المصرية “أنغام” تفاصيل مرضها وتطورات حالتها الصحية، كاشفة عن موعد عودتها للغناء في حفل ستُحييه ضمن حفلات رأس السنة في دولة الكويت.

وكانت الفنانة المصرية “أنغام” قد تعرضت مؤخرًا لوعكة صحية، أجرت على إثرها عمليتين جراحيتين، وخرجت من المستشفى، وبعدها حدثت مضاعفات أدخلتها المستشفى مرة أخرى.

وقالت “أنغام” في أول مداخلة تلفزيونية لها بعد خروجها من المستشفى: “الحمد لله لقد بدأت مرحلة التعافي، ولم أخرج من هذه الأزمة الشديدة سوى بدعاء وصلوات الجمهور، التي أسعدتني جدًا وشدَّت من أزري”.

وأضافت أنغام: “تعرضت لأزمتين كبيرتين ومتتاليتين، الأولى جراحة خطيرة وتم فتح بطني، والعملية لم تكن سهلة، وحمدت الله على ذلك ورضيت بها، لأتفاجأ بعدها بأيام بمضاعفات خطيرة والتصاق بالأمعاء”.

وتابعت الفنانة المصرية: “لم أُهمل، اكتشفت إن لدي مشكلة، وكنت أتابع مع الدكتور، وطلب من أن أنهي التزاماتي، وقال تعالي لكي نجري العملية، لكن ربنا أراد ذلك، كنت أريد أن أنهي الحفلات التي وقّعتها، مثل حفل الكويت وحفل مصر، وبعد أن أجريت العملية الجراحية كان لدي أمل أن أتمكن من الغناء حتى لو كنت جالسة، أنا أحب عملي، وهذه متعتي الكبيرة في الحياة”.

وكشفت أنغام عن موعد عودتها الفنية، قائلة: “إن شاء الله في أقل من شهر، سأكون بخير تمامًا، لأن لدي حفل في الكويت، يوم 26 الشهر الحالي”.