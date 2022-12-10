سقط أرضاً.. وفاة صحافي شهير خلال مواجهة الأرجنتين وهولندا في قطر

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توفي صحافي يعمل لصالح قناة “سي بي أس سبورتس” الأميركية، الجمعة، في الدوحة، أثناء تغطية مباراة الأرجنتين وهولندا في مونديال قطر، حسبما أعلنت زوجته والاتحاد الأميركي لكرة القدم.

وأفاد راديو “أن بي آر” الأميركي، بأن الصحفي غرانت وال البالغ 48 عاما سقط أرضا في موقع الصحافة مع اقتراب المباراة من نهايتها. وقد قدم له الطاقم الطبي الإسعافات الأولية، قبل حمله على نقالة.

ووفقا لصحيفة “وول ستريت جورنال”، يبدو أن الصحافي وال تعرض لنوبة قلبية.

وكتبت زوجته الدكتورة، سيلين غاوندر، المتخصصة في الأمراض المعدية على تويتر “أنا مصدومة تماما”.

وأفادت الصحيفة بأن وال شارك بتغطية مباريات كرة القدم للرجال والنساء في الولايات المتحدة لأكثر من عقدين، وانهار خلال مباراة الأرجنتين وهولندا.

وأضافت: “كان وال في مباراة ربع النهائي بين الأرجنتين وهولندا في استاد لوسيل، شمال الدوحة، عندما أصيب بما وصفه المسعفون في مكان الحادث بالسكتة القلبية”.

وأكد الاتحاد الأميركي لكرة القدم وفاته في بيان على تويتر.

وقال الاتحاد: “إن أسرة كرة القدم الأميركية بأكملها حزينة عندما علمت أننا فقدنا غرانت وال”.

وتم توقيف غرانت سابقا في قطر لارتدائه قميصا بألوان قوس قزح، وقال في تشرين الثاني الفائت إنه تم احتجازه لفترة وجيزة أثناء توجهه لحضور مباراة الولايات المتحدة وويلز، بسبب ارتدائه قميصا مطبوعا عليه علم المثليين.

وقال غرانت وال، في منشور على تويتر حينها إنه أثناء دخوله استاد أحمد بن علي لتغطية مباراة الولايات المتحدة ضد ويلز، منعه حراس الأمن وقالوا له: “عليك أن تغير قميصك. هذا غير مسموح به”.