فيديو لأغرب جريمة في مصر.. قادت الأمن لاكتشاف مفاجأة

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نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية المصرية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو يكشف ملابسات واقعة اختطاف أحد الأشخاص بالقاهرة قادت إلى كشف تشكيل إجرامي تخصص في تصنيع المواد المخدرة.

وحدثت الواقعة قبل أيام بالقاهرة الجديدة، حيث قام أحد شهود العيان بإبلاغ الشرطة عن مشاهدته لمجموعة من الأشخاص يترجلون من مركبتين إحداهما بدون لوحات واصطحابهم لقائد إحدى السيارات حال توقفه بمحل البلاغ ولاذوا بالفرار تاركين سيارته.

وفى وقت لاحق حضر لقسم الشرطة قائد السيارة المشار إليها مصابا بجروح متفرقة وقرر بأنه حال توقفه بالسيارة، فوجئ بترجل بعض الأشخاص "غير معلومين لديه" من إحدى السيارات، التي كانت متوقفة بجواره وقاموا بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزة أحدهم وإدخاله عنوة في السيارة المشار إليها وتصوير الواقعة بهاتف محمول، واصطحابه رفقتهم لإحدى المناطق الزراعية بالجيزة.

وعقب اتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية تم ضبط الجناة (5 أشخاص)، لكن الاعترافات قادت إلى كشف تشكيل إجرامي تخصص في تصنيع المواد المخدرة.

واعترف الجناة بأنهم اتخذوا شقة مقرا لتصنيع مخدر البودر، وبتفتيشها عُثر بداخلها على (بندقية خرطوش وطلقتين من ذات العيار – مبالغ مالية - كمية من مسحوق البودر المخدر وزنت 1500 كيلو غرام - عدد 2 كيس بداخلهما مادة بيضاء اللون تستخدم لتصنيع البودر المخدر تزن 1 كيلو غرام - عدد 2 ماكينة لخلط المواد المخدرة - ماكينة لتغليف المواد المخدرة - عدد 4 ميزان حساس - عدد 7 زجاجات فارغة لتعبئة المواد المخدرة - عدد 2 زجاجة بداخلهما سائل من البودر المخدر بإجمالي 750 ميلي- أكياس فارغة لتعبئة المواد المخدرة).

وأقر أحد الجناة بأنه نظراً لوجود خلافات مالية بينه وبين مالك السيارة، فخطط لاختطافه وبتاريخ الواقعة قاموا باختطاف الشخص الخطأ اعتقاداً منهم بأنه مالك السيارة وعقب اكتشافهم بأنه سائق لدى مالك السيارة قاموا بالتخلي عنه.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 374 ألف دولار (2 مليون وخمسائة ألف جنيه تقريبا).

ولاحقا، قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس التشكيل الإجرامي، الذي تخصص في تصنيع المواد المخدرة داخل شقة بالقاهرة الجديدة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.