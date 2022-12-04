وفاة إعلامي عربي كبير

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توفى الإعلامي المصري الكبير مفيد فوزي، الأحد، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز الـ89 عاما.

وتدهورت صحة الإعلامي المصري الكبير، في وقت سابق، عقب عملية جراحية أجراها إثر تركيب قسطرة ودعامة في القنوات المرارية.

وكان مفيد فوزي مر بأزمة نفسية كبيرة في الفترة الماضية بعد وفاة اثنين من أقرب أصدقائه، وهما الفنان سمير صبري والكاتب الصحفي صلاح منتصر، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

وكتب النائب المصري مصطفى بكري، عبر حسابه بموقع "تويتر": "الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي بعد رحلة معاناه مع المرض، حيث أمضى ما يقارب الشهر تقريبا بأحد المستشفيات الخاصة، رحم الله الفقيد الغالي وألهم أسرته الصبر والسلوان".

من هو مفيد فوزي؟

يعد الراحل مفيد فوزي، واحد من أهم الإعلاميين والصحفيين ولها تاريخ كبير في العمل الإعلامي والصحفي.

ولد فوزي في عام 1933 بمحافظة بني سويف، وسبق له أن قدم عشرات البرامج منذ ظهوره الإعلامي وتحديدا داخل أروقة ماسبيرو.

سبق له العمل صحفيا بمجلة صباح الخير، كما قدم حلقات إذاعية في إذاعة الشرق الأوسط، وقام بإعداد الكثير من البرامج الإذاعية في عدد من الدول العربية.

تخرج من كلية الآداب جامعة القاهرة قسم اللغة الإنجليزية عام 1959، وعمل في الصحافة منذ ذلك التاريخ ثم انتقل منها للعمل التلفزيوني.

خلال مشواره المهني، حاور العديد من المشاهير في مجالات السياسة والفن والأدب، وكان أول حوار تلفزيوني يجريه أمام الشاشة مع الأديب الراحل نجيب محفوظ.

شارك في فيلمين سينمائيين باسمه وشخصيته الحقيقية كصحفي ومحاور، هما "حديث المدينة" من إنتاج ماجدة الصباحي، و"معالي الوزير" مع الفنان أحمد زكي.