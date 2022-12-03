بالفيديو- بدم بارد.. جندي إسرائيلي يعدم شابا فلسطينيا في نابلس!

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أطلق جندي إسرائيلي النار من مسافة صفر على شاب فلسطيني في بلدة حوارة في نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، وأفرغ عدة رصاصات في صدره، في جريمة قتل متعمدة.

وتداول ناشطون تسجيل فيديو يظهر شجارًا حدث مع الجندي قبل أن يطلق النار صوبه بشكل مباشر، فيما تحدثت مصادر محلية عن استشهاد الشاب على الفور، دون أن تؤكد مصادر رسمية هذه الأنباء.

وقالت مصادر اسرائيلية أن عملية طعن جرت في المكان، أصيب فيها جنديان صهيونيان بجراح بسيطة، دون أن ترد تفاصيل أوفى حول الحادثة.



وأبلغت السلطات، نقطة الارتباط الفلسطينية بأن الشاب واسمه عمار مفلح، قد استشهد.

وأطلقت القوات الاسرائيلية الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين لمنعهم من الاقتراب، فيما بقي الشاب المصاب ملقى على الأرض لفترة طويلة إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة واستشهد متأثرا بجراحه.

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عربي21