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هجوم صاروخي يستهدف قاعدة أميركية في جنوبي سوريا

26
NOVEMBER
2022
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أفادت مصادر الميادين، ليل الجمعة، بسقوط 4 صواريخ في محيط القاعدة الأميركية في مساكن حقول الجبسة في الشدادي، جنوبي الحسكة في سوريا.

وقالت المصادر إنه "تم سماع دوي عدة انفجارات في محيط القاعدة الأميركية"، مشيرةً إلى "استنفار داخل قاعدة التحالف في الشدادي، مع تحليق مكثف للطيران المروحي في أجواء المنطقة".

ومنذ أيام، قالت قوات التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، إنّ "هجوماً صاروخياً استهدف قاعدة القرية الخضراء شمالي شرقي سوريا"، زاعمةً عدم وقوع إصابات أو خسائر مادية.

وكانت وسائل إعلام ذكرت أنّ الصواريخ سقطت في القاعدة المجاورة لحقل العمر النفطي في دير الزور.

وفي 22 تشرين الأول، أفادت مصادر للميادين، بأنّ "طائرة مسيّرة مجهولة استهدفت مقر القاعدة الأميركية في حقل العمر بعدد من الصواريخ، وسط تحليق للمسيّرات"، مبينةً أنّ "القوات الأميركية في الحقل ردّت بقصف الأحراج الزراعيّة في أطراف الميادين".

الميادين
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