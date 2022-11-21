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لابيد يحذّر: سيقودوننا إلى أن نصبح دولة من العالم الثالث

21
NOVEMBER
2022
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حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد، اليوم الاثنين، من أن المتشددين دينيا لن يشاركوا فقط في الحكومة القادمة، بل سيحكمونها فعلا.

واستند لابيد إلى سلسلة تصريحات صدرت عن قادة أحزاب يمينية دينية وقومية بشأن مشاريع قوانين تعتزم الحكومة المقبلة اعتمادها.

ولتشكيل الحكومة المقبلة، يجري رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو مفاوضات مع أحزاب يمينية دينية، مثل "شاس" و"يهودوت هتوراه"، وأخرى يمينية قومية، مثل "الصهيونية الدينية" و"القوة اليهودية".

ولا يمكن لنتنياهو تشكيل الحكومة من دون الحصول على دعم هذه الأحزاب للوصول إلى 61 صوتا (من أصل 120) المطلوبة للحصول على ثقة الكنيست.

وتتفاوت مطالب الأحزاب اليمينية الدينية والقومية بين الفصل بين الذكور والإناث في الفعاليات العامة، ومنع مباريات كرة القدم خلال عطلة السبت، وتجاوز قرارات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) بالإبقاء على استثناء المتدينين اليهود من الخدمة العسكرية.

وقال لابيد -في سلسلة تغريدات على حسابه عبر "تويتر", أنه "لم يتم تشكيل الحكومة الجديدة بعد، ولكن لديها بالفعل قرارات: طلاب المدارس الدينية سيحصلون على أموال أكثر من جنود الجيش الإسرائيلي".

وتابع "يريد (زعيم حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل) سموتريتش منع مباريات كرة القدم يوم السبت، وسيتم إصدار قانون لفصل الرجال عن النساء في الأماكن العامة".

وأضاف لابيد، الذي سيصبح زعيما للمعارضة بعد تشكيل نتنياهو للحكومة، أن "إسرائيل هي دولة يهودية، وليست دولة شريعة".

ومشيرا إلى حزب الليكود بزعامة نتنياهو، قال لابيد: "أريد أن أسأل ناخبي الليكود: هل هذا ما أردتم؟ هل هذا سبب تصويتكم لليكود؟ حتى يأخذوا المال من الجنود ويعطوه لطلبة المدارس الدينية؟ ستكونون أقلية في هذه الحكومة".

وأضاف "لن تكون حكومة يجلس فيها المتشددون دينيا، بل ستكون حكومة يحكمها المتشددون دينيا. تحكم كامل".

وحذر من أن المتشددين دينيا "سيقودوننا إلى أن نصبح دولة من العالم الثالث, على خلاف مع الأميركيين, على خلاف مع أنفسنا".

وكلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ, يوم 13 تشرين الثاني الجاري- بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومة خلال 28 يوما، ويمكن تمديد هذه الفترة لمدة 14 يوما إضافيا بموافقة الرئيس.

ونتنياهو هو أكثر رئيس وزراء إسرائيلي بقاء في المنصب، إذ تولى رئاسة الوزراء بين عامي 1996 و1999، ثم شغل المنصب مرة أخرى على مدى 12 عاما متواصلة بين 2009 و2021.

الجزيرة
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