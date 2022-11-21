"ماهر" ضحية صديقته !

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"قسم شرطة باب النصر في حلب يكشف ملابسات جـ.ريمة قـ.تل ويُلقي القبض على مرتكبيها "

أُخبر قسم شرطة باب النصر في حلب بدخول مواطن من أهالي حي الفردوس يدعى (ماهر. ب) إلى مشفى الشهباء مفارقاً الحياة، وبعد الكشف الطبي والجنائي على الجـ.ثة تبين أن سبب الوفـ.اة هو توقف القلب والتنفس التالي لنوبة قلبية حـ.ادة وشوهد على الجـ.ثة آثار رض وجروح على الوجه.

من خلال المتابعة وجمع الأدلة والمعلومات اشتبه قسم شرطة باب النصر في حلب بامرأة وهي صديقة المغدور التي قامت بإسعافه بمساعدة شقيقته بعد أن أعلمتها بتعرض شقيقها لوعكة صحية، وتم إلقاء القبض عليها وبالتحقيق معها ومواجهتها بالأدلة اعترفت بإقدامها على قـ.تل المغدور بالاشتراك مع شقيقها بسبب خلافات شخصية بينهما حيث قاما بخنـ.قه أثناء نومه ، وبالمتابعة والبحث أُلقي القبض على شقيقها المذكور، وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه.

تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليهما وسيتم تقديمهما إلى القضاء لينالا جزاءهما العادل.

#وزارة_الداخلية_السورية





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