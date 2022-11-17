انفجار أسطوانة غاز طهي في العراق يوقع قتلى وجرحى

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نقلت وكالة" رويترز"عن الشرطة ومسؤولين بالصحة العراقية إن ستة أشخاص قُتلوا وأُصيب 30 آخرون اليوم الخميس في انفجار أسطوانة غاز طهي كبيرة في منطقة سكنية بمدينة السليمانية في شمال العراق.

وأوضحت الشرطة أن رجال الإطفاء تمكنوا من احتواء الحريق الذي ألحق أضرارا ممنازل عدة ودمر خمس سيارات على الأقل.

وقال ضباط بالشرطة إن ثلاثة منازل على الأقل دُمرت بالكامل بسبب انفجار أسطوانة الغاز التي كانت مُركبة على سطح أحد المنازل.

وما زال رجال الإطفاء يبحثون عن مفقودين من المنازل المنهارة، وقال مسؤولو الصحة إن عدد القتلى قد يرتفع.