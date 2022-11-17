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غزة: أكثر من 20 ضحية على إثر حريق في منطقة تل الزعتر في جباليا

17
NOVEMBER
2022
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أفادت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الخميس، بوقوع أكثر من 20 ضحية على إثر حريق في منطقة تل الزعتر، في مخيم جباليا شمالي القطاع.

وقالت الوزارة، خلال تصريح صحافي، إنّ أطقم الدفاع المدني أنّهت إخماد الحريق الذي اندلع في بناية سكنية في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة مساء اليوم الخميس.

وأضافت أنّ قوات الدفاع المدني بذلت وبمساندة من الشرطة "جهوداً كبيرة للسيطرة على الحريق ومنع تمدده إلى منازل أخرى".

وبحسب الوزارة "تشير التحقيقات الأولية في الحادث إلى وجود مادة البنزين مخزنة بكمية كبيرة داخل المنزل، مما أدى إلى اندلاع الحريق بشكل هائل ووقوع عدد من حالات الوفاة".

وتابعت: أنّ "قوات الشرطة والدفاع المدني وطواقم الأدلة الجنائية لا زالت تواصل متابعتها وتحقيقاتها في هذا الحادث الأليم".

ونشب الحريق في بناية عائلة أبو ريا السكنية في مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين.

من جانبها، أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في غزة حالة الحداد الشامل والاضراب. بدوره، أعلن الرئيس محمود عباس الحداد العام، غداً الجمعة، وتنكيس الأعلام حداداً على أرواح ضحايا الحريق.

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