أردوغان يعين سفيرا لتركيا لدى إسرائيل

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وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرسوما بتعيين، شاكر أوزكان تورونلار، سفيرا لتركيا لدى إسرائيل بعد إعادة العلاقات الدبلوماسية، ونشرت الوثيقة في الجريدة الرسمية.

ونشرت الجريدة الرسمية: المرسوم الرئاسي بتعيين شاكر أوزكان تورونلار سفيرا لتركيا لدى إسرائيل.

وينص المرسوم الرئاسي على أن “شاكر أوزكان تورونلار، عضو المجلس الاستشاري للسياسة الخارجية، قد تم تعيينه سفيرا لتركيا لدى دولة إسرائيل بموجب المادتين 2 و 3 من المرسوم الرئاسي رقم 3”.

وتورونلار كان سفيرا في فلسطين في وقت سابق.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن تركيا قررت تعيين سفير لها لدى إسرائيل واستعادة العلاقات الدبلوماسية.