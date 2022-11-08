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الأردن واسرائيل وقعا مذكرة تفاهم للمضي قدما في اتفاق للمياه مقابل الطاقة خلال مؤتمر "كوب 27"

8
NOVEMBER
2022
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وقع الاردن وإسرائيل اليوم، مذكرة تفاهم للمضي قدما في اتفاق للمياه مقابل الطاقة، بعد أن أثبتت دراسة أولية للمشروع أنه قابل للتنفيذ، بحسب وكالة "رويترز".

وتتمثل الفكرة، التي تم الإعلان عنها لأول مرة قبل عام، في أن يولد الأردن 600 ميجاوات من الطاقة الشمسية ليتم تصديرها إلى إسرائيل. وفي المقابل، ستزود إسرائيل الأردن، الذي يعاني من ندرة المياه، بمئتي مليون متر مكعب من المياه المحلاة.

وتم توقيع مذكرة التفاهم خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب27) في شرم الشيخ، وذلك في مراسم استضافتها الإمارات التي أصبحت في عام 2020 أول دولة خليجية تطبع العلاقات مع إسرائيل، وهي شريكة أيضا في المشروع.

وأفاد بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات أن "توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالمشروع الذي يسمى "مشروع الازدهار" تم في حضور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، وجون كيري المبعوث الأمريكي الخاص للمناخ".

وجاء في البيان الإماراتي أن "الدول الثلاث، الإمارات والأردن وإسرائيل، ستواصل التعاون من أجل الانتهاء من صياغة خطط التنفيذ اللازمة للمشروع بالتزامن مع انعقاد مؤتمر المناخ كوب 28 الذي من المقرر أن يُعقد في الإمارات في نوفمبر تشرين الثاني المقبل"

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