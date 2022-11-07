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حريق كبير في بغداد يثير "الذعر".. محاولات لإخماده

7
NOVEMBER
2022
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حريق كبير شهدته العامة العراقية بغداد، الأحد، وثقته فيديوهات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، تبين إنه وقع في مخزن ولم تستطع فرق الإطفاء من إخماده حتى الساعة.
 
الحريق الذي وقع في منطقة الوزيرية وسط بغداد صباح الاحد، يتواصل منذ ساعات، حيث ترتفع ألسنة النار واللهب وسط محاولات السلطات المحلية السيطرة عليه.
 
وأدى الحريق إلى انهيار جزء من البناية وسط حالة من الهلع بين السكان.
 
وتحدثت وسائل إعلام عراقية أن الحريق أدى إلى إصابة 20 شخصا حتى الآن.
 
 وأعلنت مديرية الدفاع المدني، مساء الأحد، إصابة مديرها وعدد من رجال الإطفاء بانهيار بناية تجارية في منطقة الوزيرية ببغداد.
 
وقالت المديرية إن "البناية التجارية التي تشهد حريقا اندلع فيها صباح اليوم بمنطقة الوزيرية في بغداد، انهارت لدى قيام فرق الدفاع المدني بإخماده".
 
وأضافت أن "ذلك أدى إلى إصابة مدير الدفاع المدني الذي كان متواجدا في موقع الحادث وعدد من رجال الإطفاء".
 
ووجه وزير الداخلية العراقي باستنفار الجهود للسيطرة على الحريق.  
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