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الإعداد لتوقيع مذكرة تعاون نووي بين روسيا والعراق

5
NOVEMBER
2022
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قال إيليا لوبوف المستشار الاقتصادي للسفارة الروسية بالعراق، إن موسكو وبغداد تقومان بتحضير الخطوات اللازمة لتوقيع مذكرة حول التعاون في مجال الاستخدام السلمي للتكنولوجيات النووية.

وأضاف المستشار في حديث لوكالة "نوفوستي": "يجري التحضير لتوقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين الدولتين في مجال الاستخدام السلمي للتكنولوجيات النووية غير المتعلق بالطاقة".

وأشار إلى أن الطرفين يدرسان أيضا التعاون في مجال التعليم بما في ذلك على شكل قبول الطلاب العراقيين للدراسة في الجامعات الروسية المتخصصة.
ووفقا له يبدي الجانب العراقي الاهتمام بشكل تقليدي بالطاقة النووية الروسية، واستأنف الطرفان عملية التفاوض لإقامة شراكة في هذا المجال، في إطار الاتفاقية الموقعة عام 1975 بشأن التعاون في مجال استخدام الطاقة الذرية.

وأضاف المستشار: "تنظر مؤسسة روس أتوم والوكالة العراقية للرقابة على المواد المشعة، في إمكانية تنفيذ مشاريع صغيرة في مجال مفاعلات البحوث منخفضة الطاقة. وكذلك يدرس الطرفان إمكانية التعاون في استخدام التكنولوجيات النووية في مجالات لا تتعلق بالطاقة، مثل الطب والزراعة وتحلية المياه.

RIA Novosti
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