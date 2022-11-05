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عدد كبير من الطائرات الانتحارية من دون طيار تحضيراً لعمل إرهابي!

5
NOVEMBER
2022
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قال رئيس "مركز المصالحة" في سوريا، التابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء أوليغ إيغوروف، الجمعة، إن جماعتي "جبهة النصرة" و"الحزب التركستاني" تستعدان لشن هجوم على قاعدة حميميم الجوية في سوريا، عبر استخدام طائرات انتحارية من دون طيار.

وأشار إلى أنه "في الورش في منطقة خربة الجوز، تم الانتهاء من التجميع والتحضير لاستخدام عدد كبير من الطائرات من دون طيار، والتي تعمل في دائرة نصف قطرها يصل إلى 70 كم".

ومن المفترض، بحسب مخطط الإرهابيين، استخدام عدد كبير من الطائرات المسيّرة يمكن أن يحرف مسار وسائل الدفاع الجوي الروسي، ويضرب قاعدة حميميم الجوية.

وكشف إيغوروف، في 26 تشرين الأول، أن "جبهة النصرة" الإرهابية تخطط لاستفزاز عبر استخدام قذائف تحوي مواد سامة ضد المدنيين، وتوجيه اللوم إلى الجيش السوري.

وأوضح إيغوروف، في إفادة صحافية، متحدثاً عن "جبهة النصرة"، يوم الأربعاء الماضي، أن "الإرهابيين يعتزمون إحداث استفزاز من أجل اتهام القوات الحكومية السورية، عبر استخدام مواد سامة ضد السكان المدنيين".

يُذكَر أن قاعدة حميميم الروسية، التي تقع جنوبي شرقي محافظة اللاذقية السورية، سبق أن تعرّضت لمحاولات هجوم بالمسيّرات من جانب المجموعات المسلحة في سوريا، وجلّهم من الموجودين في محافظة إدلب المجاورة.

وأعلن المتحدث باسم القوات الروسية في سوريا، في تموز، أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرتين من دون طيار قرب قاعدة حميميم الجوية الروسية غربي سوريا".

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