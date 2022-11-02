هكذا جاء الردّ على أخبار "الهجوم الإيراني الوشيك" على السعودية

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علّق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الأربعاء، على ما نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" حول نية طهران بمهاجمة الدول المجاورة، قائلا: "مثل هذه المواد الإخبارية المنحازة من قبل بعض الدوائر الغربية والصهيونية يتم نشرها بهدف خلق جو سلبي ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتدمير الاتجاهات الإيجابية الحالية مع دول المنطقة".

وأضاف: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تواصل سياسة حسن الجوار مع جيرانها على أساس الاحترام المتبادل وفي إطار المبادئ والقواعد الدولية، وتسعى لترسيخ وتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة عن إقامة تفاعل بناء مع جيرانها وستواصل ذلك بجدية".