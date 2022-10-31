غانتس يكشُف عن الشخص الذي "يعرّض إسرائيل للخطر"

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وصف وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، رئيس الحكومة الأسبق ورئيس حزب "الليكود" الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالـ "الكذاب، غير القادر على أن يقول أي شيء حقيقي"، وقال إنه "يعرض إسرائيل للخطر".



وأضاف غانتس أن إيتمار بن غفير، وهو عضو في الكنيست وحليف نتنياهو، "سيشعل الشرق الأوسط وليس لديه أي خبرة"، بينما يتطلع بن غفير إلى الحصول على حقيبة وزارية في الحكومة الإسرائيلية المقبلة، في حال فوز نتنياهو.



وتأتي هذه التصريحات قبل يوم من انتخابات "الكنيست" المزمع إجراؤها غدًا الثلاثاء، وهي الخامسة في أقلّ من أربع سنوات.

ودعا نتنياهو جميع ناخبي "الليكود" إلى النزول يوم الانتخابات للإدلاء بأصواتهم، معتبراً أن "من يقرر منهم البقاء في المنزل فهو بذلك يصوّت لغانتس واليسار".



وقال غانتس منذ أيام، إن "الضغط الذي قام به زعيم المعارضة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، من أجل الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي ألحق أضرارًا بأمن إسرائيل في مقابل إيران".



وقبل ذلك، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن غانتس، قوله إن نتنياهو، ينحدر بـ"إسرائيل إلى حافة حرب أهلية، وربما إلى أبعد من ذلك".



وتابع, "بسببه (نتنياهو) فقدت منظوماتنا الديمقراطية التوازنات والمكابح الضرورية لعملها، وهذا قد يؤدي إلى حرب أهلية".