دعوةٌ لإعتقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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دعا عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب "الليكود" ومرشحه لانتخابات يوم غد الثلاثاء، يسرائيل كاتس، إلى سجن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر المقاطعة.



وكان كاتس يجيب عن أسئلة لردايو "يديعوت أحرونوت"، حول الانتخابات والوضع الأمني الحالي.



وقال في دعاية انتخابية ردا على سؤال حول مشاركة عناصر أمنية فلسطينية في الهجمات مؤخرا: "هذا لا يختلف عن عهد عرفات, قواتنا تقوم بعمل رائع عبر عمليات محددة، لكنها تحتاج أيضا إلى سياسة شاملة، والخطوة الأولى أن نبعث برسالة واضحة من خلال اعتقال أبو مازن في المقاطعة مثلما فعل شارون مع عرفات".