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أردوغان: "أصبح لدينا صاروخا بالستياً محليّ الصنع".. وهذه هي الرسالة إلى العالم!

23
OCTOBER
2022
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، أن “تركيا أصبح لديها صاروخا بالستيا محلي الصنع (تايفون).. وهي بذلك وجهت رسالة للعالم أنها أصبحت قوة في صناعة أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ بعيدة المدى”.

كلام أردوغان جاء خلال مشاركته في فعالية نظمتها رئاسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لحزب “العدالة والتنمية” الحاكم، في مدينة إسطنبول.

وأضاف “تحولت طائراتنا المسيرة لأساطير يتم تأليف أغاني عنها، أما طائرة أقينجي ذات التكنولوجيا الأكثر تقدما، فتمتلك القدرة على تغيير استراتيجيات الحرب بشكل جذري حول العالم، والآن لدينا صاروخ (تايفون) هذا الأمر هو رسالة إلى مكان ما”.

وتابع قائلاً “رفعنا قيمة صادرات الصناعات الدفاعية إلى أكثر من 3 مليارات دولار سنويًا بعد أن كانت 250 مليون دولار (قبل وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة عام 2002)”.

وأردف “رفعنا عدد مشاريع الصناعات الدفاعية من 62 إلى أكثر من 750 مشروعا، وميزانية هذه المشاريع من 5.5 مليارات إلى 75 مليار دولار”.

وشدد أردوغان على أن “نجاحات تركيا في مجال التكنولوجيا وخاصة في الصناعات الدفاعية تشكل مثالا يحتذى به للعالم”.
الجدير ذكره أن الإقبال الدولي على الصناعات الدفاعية التركية زاد في السنوات الاخيرة، بفضل قدرتها على إثبات نجاحها على الأرض وفي المعارك، وبفضل أسعارها التنافسية بالمقارنة مع أسعار المنتجات المشابهة في البلدان التي تنشط في هذا المجال.
وكالة أنباء تركيا

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