ايران.. هناك دور لألمانيا في أعمال الشغب الأخيرة في البلاد

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كشفت وكالة "فارس" نقلا عن مصدر لم تكشف هويته، عن دور للسفارة الألمانية بطهران في "أعمال الشغب" التي شهدتها إيران مؤخرا.

وقال المصدر لـ"فارس" إن "مسؤولي السفارة الألمانية في طهران قاموا بدور جدي وفاعل لممارسة الضغوط الدبلوماسية ضد إيران، والعمل على إشعال جذوة نار أعمال الشغب الأخيرة".

وأشار المصدر إلى أن "الأجهزة الاستخباراتية الأجنبية، وبدعم إعلامي دولي ثقيل وبالتعاون مع بعض المشاهير الإيرانيين والأجانب، قد شاركت في تنشيط أعمال الجماعات الإرهابية والمعارضة في مجال الفضاء الإلكتروني لتأجيج نار أعمال الشغب والفوضى في البلاد".

وذكر أن "التجمعات المنسقة في خارج إيران أثبتت أن هناك برنامجا متقنا تنظمه الجماعات المناهضة لإيران بدعم من الدول الأجنبية وبعض المنظمات الدولية، لممارسة ضغوط واسعة النطاق ضد إيران بدعم من السفارة الألمانية لدى طهران".