إسرائيل لن تسلم أنظمة أسلحة إلى أوكرانيا لهذه الاعتبارات!

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أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أن "إسرائيل لن تسلم أنظمة أسلحة إلى أوكرانيا، بسبب مجموعة متنوعة من الاعتبارات التشغيلية".

وقال بيني غانتس: "إسرائيل تدعم وتقف إلى جانب أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي والغرب، وهذا شيء قلناه في الماضي ونكرره اليوم".

وأضاف: "تتبع إسرائيل سياسة دعم أوكرانيا من خلال المساعدات الإنسانية، وتسليم المعدات الدفاعية المنقذة للحياة، وأخطط مراجعة واعتماد حزمة إضافية، كما قدمنا في الماضي".

وأردف غانتس: "ومع ذلك، أود التأكيد على أن إسرائيل لن تسلم أنظمة أسلحة إلى أوكرانيا بسبب مجموعة متنوعة من الاعتبارات التشغيلية..سنواصل دعم أوكرانيا في حدود قيودنا كما فعلنا في الماضي".

وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي: "لقد أرسلنا طلبا إلى الأوكرانيين لمشاركة المعلومات حول احتياجاتهم من تنبيهات الدفاع الجوي..بمجرد حصولنا على هذه المعلومات، سنتمكن من المساعدة في تطوير نظام إنذار مبكر مدني منقذ للحياة".