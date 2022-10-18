ولي عهد الكويت: على المواطنين متابعة ومحاسبة النواب

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قال نائب الأمير وولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الثلاثاء، إنه "على المواطن الكويتي مسؤولية متابعة ومساءلة ومحاسبة النواب بعد انتخابهم"، وذلك خلال أول جلسة يعقدها مجلس الأمة الكويتي الجديد بعد الانتخابات.

وأضاف الأمير مشعل الأحمد الصباح: "الجميع شركاء في تحمل المسؤولية شعبا وأسرة حكم، كل في موقعه ومركزه".

كما شدد ولي عهد الكويت على ضرورة أن "يترفع المجلس عن المزايدة ورفع الجلسات قبل موعدها، وارتفاع أصوات تخرج عن أدب الحوار"، مؤكدا أن "السلطة التنفيذية تقع عليها مسؤولية النزول إلى القاعدة وتلمس حاجيات المواطنين".

واستطرد: "عليكم ألا تسمعوا لدعاة الفرقة والفتنة الذين يراهنون على ضرب الوحدة الوطنية".

ووصف خطابه خلال جلسة مجلس الأمة، بأنه "وثيقة العهد الجديد"، مضيفا: " خطابنا اليوم أمام مجلسكم هو خطاب وثيقة العهد الجديد الذي يعتبر خطاب توجيه وإرشاد ورسالة موجهة من القيادة السياسية إلى أبناء وطني وإلى السلطات، لما يجب أن يكون عليه العمل في المرحلة المقبلة".

واختتم بالقول: "نوجه الإعلام بعقد ندوات لاستعراض كل ما يجري في مجلس النواب أو مجلس الوزراء".