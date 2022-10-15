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هذا ما اعترف به ضابط إسرائيلي حول الحرب و الترسيم..

15
OCTOBER
2022
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ذكر تقريرٌ جديد نشرته إذاعة النور، اليوم السبت، أن الكثير من المُحللين الإسرائيليين يرون أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والعدو الإسرائيلي، أزاحت عن تل أبيب خطر المواجهة مع "حزب الله"، معتبرين أن أي حرب ستؤدي حتماً إلى خسائر بشرية كبيرة ودمار هائل في العمق الإسرائيلي.

وفي السياق، قال العقيد الإسرائيلي يوسي لنغوتسكي إنّ "إسرائيل في وضع خطير جداً من ناحية الحرب المستقبلية"، وأضاف: "نحن في الحرب المقبلة سنتلقى ضربات، أي بجملة واحدة، كميات للصواريخ الضخمة التي يمتلكونها فضلاً عن عبوات ناسفة ذات قدرة تدميرية كبيرة".
وتابع: "كل هذه الأمور خلقت وضعاً فيه مصلحة عليا لإسرائيل وهو ألّا تندلع الحرب حالياً".
ورأى العقيد الإسرائيلي أن "التوصل إلى الإتفاق البحري مع لبنان هو الدفاع الأمثل عن حقول الغاز"، وأردف: "سيكون هذا أفضل دفاع لدينا، ونحن في وضع سيء إلى حدّ أننا يجب أن نشكر الله أننا وصلنا إلى هذا الوضع".

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