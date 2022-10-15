السعودية تخصص 400 مليون دولار لمساعدة الأوكرانيين

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قالت وزارة الخارجية السعودية في أعقاب محادثة هاتفية بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وفلاديمير زيلينسكي، إن الرياض قررت تقديم 400 مليون دولار إضافية كمساعدات إنسانية لأوكرانيا.

وبحسب واس، عبر الرئيس الأوكرانى عن شكره وتقديره لسمو ولي العهد على قرار القيادة السعودية بتقديم حزمة مساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا بمبلغ 400 مليون دولار والتي ستسهم في تخفيف معاناة المواطنين الأوكرانيين في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد.

وأكد زيلينسكي أن هذه المساعدات الإنسانية دليل على ما يوليه ولي العهد من حرص للإسهام في تخفيف المعاناة الإنسانية، ولن ينسى الشعب الأوكراني هذه المواقف الإنسانية النبيلة التي تثبت صداقة المملكة العربية السعودية لأوكرانيا.

كما عبر الرئيس الأوكرانى عن شكره وتقديره لاستعداد سموه الاستمرار في جهود الوساطة الهادفة إلى إيجاد حل للأزمة.

من جهته أكد ولي العهد موقف المملكة الداعم لكل ما يسهم في خفض حدة التصعيد، واستعداد المملكة للاستمرار في جهود الوساطة.

واس