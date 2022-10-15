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بعد توقف قلبها 22 دقيقة.. جومانا تعود للحياة

15
OCTOBER
2022
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استعادت بطلة منتخب مصر في الترياثلون، جومانا ياسر عبد اللطيف، وعيها بعد توقف عضلة قلبها لمدة 22 دقيقة قبل إنعاشها.

يشار إلى أن اللاعبة سقطت فجأة خلال التمرين قبل 20 يوما، ودخلت في حالة تشنج وفقدان للوعي أدت إلى توقف عضلة قلبها.

وكان المستشفى الذي تعالج فيه البطلة الصغيرة أعلن وفاتها سابقا، إلا أنها تمسكت بالحياة بعد 25 محاولة لإنعاش القلب.
وخضعت جومانا للإسعافات الأولية ثم جرى نقلها إلى أحد مستشفيات محافظة الإسكندرية شمال مصر لتلقي العلاج بعد عمل الفحوصات اللازمة والتحاليل المطلوبة، وبعدها عادت عضلة قلبها للضخ مرة أخرى بعد 22 دقيقة من توقفها.
وقال محمد الجوهري، مدرب چومانا ياسر لرياضة الترياثلون إنه وأخيرا بعد انقضاء 20 يوما بالعناية المركزة بدأت تستعيد وعيها مرة أخرى لتفتح عينيها وتبتسم وتصافح بأناملها الزوار.

وأضاف الجوهري: "الحمد لله كلنا نفسيتنا بدأت تتحسن بتحسن چومانا، ودا فضل من ربنا علينا" وأن الأمر ليس إلا مسألة وقت لتعود بطلة منتخب مصر إلى حياتها الطبيعية مرة أخرى، طالبا استمرار الدعاء لها حتى تشفى تماما.
عربي21

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