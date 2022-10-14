استشهاد فلسطيني نفذ عملية إطلاق نار قرب رام الله

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قالت مصادر عبرية، إن قوات الاحتلال قتلت شابا فلسطينيا بعد أن أطلق النار صوب مجموعة من المستوطنين قرب رام الله وأصاب أحدهم.

ولفتت المصادر أن شابا هاجم مستوطنين قرب مستوطنة بيت إيل شمال رام الله، لكن قوات الاحتلال لاحقته وأطلقت عليه النار، ما أدى إلى استشهاده. دون أن تؤكد مصادر فلسطينية الأنباء بعد.

وتسود حالة من التوتر والغضب في الضفة الغربية المحتلة والقدس، في أعقاب تصاعد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين مؤخرا على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة، ما أدى إلى استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة المئات فضلا عن اعتقال أعداد كبيرة منهم.

عربى21